Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio un attenzione perché in transito sulla Roma Fiumicino a causa di un incidente Ci sono code tra Parco Leonardo Ponte Galeria in direzione del Raccordo Anulare ci spostiamo poi sul tratto Urbano della A24 dove a seguito di un incidente avvenuto sulla tangenziale est è chiusa la rampa di immissione sulla stessa tangenziale per il traffico proveniente dal raccordo anulare inevitabili le ripercussioni con code a partire da via Fiorentini e sono in corso i rientri dal ponte del 2 Giugno sulle principali autostrade direzione della città. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-06-2026 ore 16:25

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-06-2026 ore 07:25Alle 07:25 del 2 giugno 2026, Astral Infomobilità ha fornito aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-06-2026 ore 10:25Alle 10:25 del 2 giugno 2026, l'Astral Infomobilità ha segnalato alcune criticità sulla rete viaria della regione Lazio a Roma.

Temi più discussi: Infrastrutture pubbliche e sociali e Viabilità e mobilità: disponibile il bando per la concessione di contributi a fondo perduto a favore dei Comuni del Lazio; Infrastrutture, la Regione Lazio accelera sulla viabilità rurale: piano da 17 milioni di euro; Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-05-2026 ore 17 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-05-2026 ore 07 | 25.

#Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Arriva il nuovo bando da oltre 27 milioni per strade, scuole, piazze e infrastrutture pubblicheROMA (ITALPRESS) – La Regione Lazio apre ufficialmente il nuovo bando per il finanziamento di opere pubbliche strategiche nel triennio 2026-2028, mettendo a disposizione risorse complessive pari a olt ... msn.com

Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-06-2026 ore 11:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalle creazioni di infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dall'autostrada Roma Tarquinia ... romadailynews.it