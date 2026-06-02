Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-06-2026 ore 16 | 25
Alle 16:25 del 2 giugno 2026, sono stati aggiornati in tempo reale i dati sulla viabilità nella regione Lazio tramite il servizio Astral infomobilità.
Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio un attenzione perché in transito sulla Roma Fiumicino a causa di un incidente Ci sono code tra Parco Leonardo Ponte Galeria in direzione del Raccordo Anulare ci spostiamo poi sul tratto Urbano della A24 dove a seguito di un incidente avvenuto sulla tangenziale est è chiusa la rampa di immissione sulla stessa tangenziale per il traffico proveniente dal raccordo anulare inevitabili le ripercussioni con code a partire da via Fiorentini e sono in corso i rientri dal ponte del 2 Giugno sulle principali autostrade direzione della città. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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