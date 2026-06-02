Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-06-2026 ore 15 | 25

Alle 15:25 del 2 giugno 2026, sulla viabilità di Roma e del Lazio, sono stati aggiornati i dati di Astral infomobilità. Si tratta di un servizio che fornisce informazioni in tempo reale sulle condizioni del traffico, con dettagli su eventuali incidenti, lavori in corso o rallentamenti lungo le principali arterie della regione. Le fonti ufficiali diffondono regolarmente aggiornamenti per aiutare gli automobilisti a pianificare gli spostamenti.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale come Astral infomobilità un servizio della regione Lazio figo regolare al momento sulla rete viaria dove non si segnalano particolari problemi rallentamenti sono presenti sulla Pontina tra Castel Romano e Spinaceto in direzione del raccordo a e oggi 2 Giugno numerosi eventi sul territorio per l'anniversario degli 80 anni della Repubblica a Roma chiusa per l'intera giornata via dei Fori Imperiali mentre per quanto riguarda il trasporto pubblico è stata riaperta la fermata Colosseo della linea B B1 e cd della metropolitana chiusa in precedenza per la tradizionale cerimonia presso l'altare... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-06-2026 ore 10:25Alle 10:25 del 2 giugno 2026, l'Astral Infomobilità ha segnalato alcune criticità sulla rete viaria della regione Lazio a Roma.

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