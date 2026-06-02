Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-06-2026 ore 13 | 25

Alle 13:25 del 2 giugno 2026, un aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio è stato diffuso da Astral Infomobilità. La comunicazione riguarda le condizioni del traffico e eventuali disagi lungo le principali arterie della regione. Non sono stati forniti dettagli specifici su incidenti o lavori in corso, ma l’ente ha dato il buongiorno ai cittadini, annunciando un servizio di aggiornamento in tempo reale sulla situazione della viabilità.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio avremo quella statale Pontina Dopo un incidente propria quota altezza di commozione in direzione Roma ci spostiamo sui piedi pratica così per lavori all'altezza di via Montedoro verso la rotonda per via Arno andiamo sulla via Litoranea rallentamenti nei due sensi tra Castel Porziano e Torvaianica vediamo che oggi fino alle ore 22 è in vigore il blocco dei mezzi pesanti sulle autostrade il divieto riguarda tutti i veicoli con Massa superiore alle 7 tonnellate e mezza passiamo trasporto ferroviario sulla ferrovia Roma Viterbo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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