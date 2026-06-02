Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-06-2026 ore 12 | 25

Alle 12:25 del 2 giugno 2026, il servizio di Astral infomobilità ha comunicato aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio. La segnalazione riguarda lo stato della circolazione e eventuali disservizi sulla rete stradale della regione. Non sono stati forniti dettagli specifici su incidenti o lavori in corso, ma il servizio si propone di aggiornare costantemente sulle condizioni del traffico locale.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dell'esercito di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico nome è scorrevole su Gran parte delle strade e autostrade della nostra regione ad eccezione della diramazione Roma sud dove ci sono code per traffico intenso della Tor Vergata e Raccordo Anulare verso quest'ultimo ricordiamo che oggi fino alle ore 22 è in vigore il blocco dei mezzi pesanti sull'autostrada riguarda tutti i veicoli con Massa superiore alle 7 tonnellate e mezza passiamo il trasporto ferroviario sulla ferrovia Roma Viterbo dal 8 giugno entra in vigore l'orario festivo Inoltre sulla tratta urbana modifica il... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-06-2026 ore 10:25Alle 10:25 del 2 giugno 2026, l'Astral Infomobilità ha segnalato alcune criticità sulla rete viaria della regione Lazio a Roma.

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