Alle 11:25 del 2 giugno 2026, il servizio di Astral Infomobilità ha comunicato aggiornamenti sulla viabilità nella regione Lazio. La piattaforma fornisce informazioni in tempo reale sulle condizioni del traffico, consentendo agli utenti di pianificare gli spostamenti. La comunicazione si rivolge a chi si muove in città e in provincia, offrendo dettagli utili per evitare code e rallentamenti. L’obiettivo è facilitare la mobilità quotidiana con dati sempre aggiornati.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalle creazioni di infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dall'autostrada Roma Tarquinia Dopo un incidente veramente tra Cerveteri e Santa Severa verso l'Aurelia ci spostiamo sulla statale Aurelia coda per traffico intenso che la torre in pietra-palidoro in direzione Civitavecchia andiamo sulla statale Pontina rallentamenti Raccordo Anulare e Castel di Decima Latina sulla via Litoranea traffico a rilento nelle due direzioni tra Castel Porziano e Torvaianica per gli eventi della capitale ricordiamo che in occasione dell'ottantesimo anniversario della Repubblica è in corso di.... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-06-2026 ore 11:25

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

Notizie e thread social correlati

Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-06-2026 ore 07:25Alle 07:25 del 2 giugno 2026, Astral Infomobilità ha fornito aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-06-2026 ore 10:25Alle 10:25 del 2 giugno 2026, l'Astral Infomobilità ha segnalato alcune criticità sulla rete viaria della regione Lazio a Roma.

Temi più discussi: Infrastrutture, la Regione Lazio accelera sulla viabilità rurale: piano da 17 milioni di euro; La Regione Lazio rafforza il piano per la viabilità rurale -; Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-05-2026 ore 17 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-05-2026 ore 07 | 25.

#Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Agricoltura, dalla regione Lazio 17 milioni per mettere in sicurezza le strade ruraliMigliorano accessibilità, sicurezza e collegamenti tra aree agricole e produttive nel Lazio. La regione ha rafforzato il piano della viabilità rurale con l’immissione di oltre 17 milioni di euro. Come ... romatoday.it

Lazio, 17 milioni per le strade ruraliFondi per messa in sicurezza e accessibilità delle vie vicinali: interventi su viabilità agricola e collegamenti produttivi in tutto il territorio ... rainews.it