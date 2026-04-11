Cadono calcinacci dal palazzo pericolante | bloccato anche l' accesso in chiesa

A Casoria, un edificio in condizioni di deterioramento ha causato il distacco di calcinacci, portando alla chiusura temporanea dell’accesso alla chiesa. La parrocchia ha deciso di spostare le celebrazioni in un’altra chiesa vicina a causa dei rischi legati alla stabilità dell’edificio. La zona era già stata interessata in passato da altri episodi di crollo strutturale, che avevano attirato l’attenzione sulle condizioni dell’immobile.

Il palazzo è pericolante e la parrocchia è costretta a spostare le celebrazioni in un'altra chiesa. La notizia arriva da Casoria già interessata da crolli strutturali nei mesi scorsi. In via Padre Ludovico, in pieno centro storico, sarebbero caduti dei calcinacci da un palazzo a rischio crollo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Roma, cadono calcinacci dal cornicione di un palazzo al Fleming: intervengono i vigili del fuoco(Adnkronos) – Cadono calcinacci dal terrazzo di un palazzo al quartiere Fleming di Roma Nord. Cadono calcinacci da un palazzo al centro: paura e traffico in tiltTempo di lettura: < 1 minutoMomenti di apprensione nel cuore di Avellino, dove nel tardo pomeriggio si è verificata una caduta di calcinacci da un... Temi più discussi: Cadono calcinacci dal palazzo pericolante: bloccato anche l'accesso in chiesa; Cadono calcinacci da un palazzo, chiuso un tratto di strada tra piazza Mazzini e via Trinchese; Piovono calcinacci da Palazzo Natella, a Salerno: area transennata; Salerno, cadono calcinacci da Palazzo Natella: area transennata in a due passi dal Comune - Salernonotizie.it. Salerno, cadono calcinacci da Palazzo Natella: area transennata in a due passi dal ComuneStampa Attimi di paura nel cuore della città per la caduta di calcinacci da uno degli edifici storici più noti del centro a pochi passi dal Comune. Nella serata di ieri, intorno alle 20, i Vigili del ... salernonotizie.it Cadono calcinacci tra la folla in via Toledo, ferite due donneI calcinacci che cadono da un palazzo, all'improvviso, mentre via Toledo è affolata di turisti e napoletani per lo struscio di Santo Stefano. In una delle strade del centro preferite per le feste e ... rainews.it SALERNO/ CADONO CALCINACCI IN VIA LUCANIA A PASTENA CHIUSA LA ZONA DAI VIGILI DEL FUOCO - facebook.com facebook Arzachena, dalla palazzina cadono macerie e calcinacci: intervengono i vigili del fuoco x.com