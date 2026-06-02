Residenti di via Lago di Borgiano segnalano la presenza di odori sgradevoli e topi tra i rifiuti abbandonati lungo la strada. La situazione ha sollevato preoccupazioni riguardo a possibili rischi sanitari legati alla proliferazione dei roditori e alla diffusione di malattie. Non sono stati ancora annunciati interventi specifici o modifiche alla gestione dei rifiuti in seguito alle segnalazioni. La zona rimane sotto osservazione da parte delle autorità competenti.

? Domande chiave Come cambierà la gestione dei rifiuti dopo questa denuncia?. Quali rischi sanitari comporta la proliferazione di topi in via Lago di Borgiano?. Chi deve garantire la disinfestazione regolare della zona?. Cosa impedirà agli odori nauseabondi di invadere le case dei residenti?.? In Breve Accumulo rifiuti critico presso il civico 10 di via Lago di Borgiano. Presenza costante di topi causata dalla mancata disinfestazione regolare. Impossibilità di aprire le finestre per odori nauseabondi persistenti. Richiesta di gestione strutturale dei servizi di igiene urbana locale. Emergenza rifiuti in via Lago di Borgiano: puzza e topi travolgono i residenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Via Lago di Borgiano: residenti segnalano odori e topi tra i rifiuti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La denuncia di un cittadino: "Emergenza rifiuti in via Lago di Borgiano tra puzza e topi" [VIDEO]Un cittadino ha denunciato un’emergenza rifiuti in via Lago di Borgiano, vicino al civico 10.

Scuola Leopardi a Messina: genitori segnalano topi e sporcizia nelle auleGenitori di una scuola a Messina hanno segnalato la presenza di topi e sporcizia nelle aule, portando all’attenzione problemi di igiene e sicurezza.

Si parla di: Sgomberato il fortino della droga in via Tavo 229, Pettinari: Vittoria epocale ma abbiamo rischiato la vita per questo [VIDEO].

La denuncia di un cittadino: Emergenza rifiuti in via Lago di Borgiano tra puzza e topi [VIDEO]Due video per mostrare quale sarebbe la situazione rifiuti in via Lago di Borgiano, nei pressi del civico 10. Una situazione di degrado talmente pesante che non si possono aprir le finestre per la pu ... ilpescara.it

PESCARA, AL VIA I LAVORI AL PARCO DELLA SPERANZA, IN VIA LAGO DI BORGIANO E NEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VILLA DEL FUOCOOltre all’intervento sul parco e sulla piazza, che ha preso il via nei giorni scorsi, è già cominciata la riqualificazione degli impianti sportivi del quartiere, e cioè la palestra di via Giardino, il ... hgnews.it