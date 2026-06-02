La denuncia di un cittadino | Emergenza rifiuti in via Lago di Borgiano tra puzza e topi VIDEO

Notizia in breve

Un cittadino ha denunciato un’emergenza rifiuti in via Lago di Borgiano, vicino al civico 10. Sono stati diffusi due video che mostrano la presenza di cattivi odori e numerosi topi nell’area. La segnalazione evidenzia condizioni di degrado legate allo smaltimento dei rifiuti in quella zona. La situazione è stata documentata con immagini che rafforzano la denuncia pubblica. Non sono state fornite altre informazioni sulle eventuali risposte delle autorità o interventi in corso.