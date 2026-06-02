La denuncia di un cittadino | Emergenza rifiuti in via Lago di Borgiano tra puzza e topi VIDEO
Un cittadino ha denunciato un’emergenza rifiuti in via Lago di Borgiano, vicino al civico 10. Sono stati diffusi due video che mostrano la presenza di cattivi odori e numerosi topi nell’area. La segnalazione evidenzia condizioni di degrado legate allo smaltimento dei rifiuti in quella zona. La situazione è stata documentata con immagini che rafforzano la denuncia pubblica. Non sono state fornite altre informazioni sulle eventuali risposte delle autorità o interventi in corso.
Due video per mostrare quale sarebbe la situazione rifiuti in via Lago di Borgiano, nei pressi del civico 10. Una situazione di degrado talmente pesante che “non si possono aprir le finestre per la puzza e per i topi. Non passa mai la disinfestazione”. Ricevi le notizie de IlPescara su WhatsappA. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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