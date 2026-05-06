Scuola Leopardi a Messina | genitori segnalano topi e sporcizia nelle aule

Genitori di una scuola a Messina hanno segnalato la presenza di topi e sporcizia nelle aule, portando all’attenzione problemi di igiene e sicurezza. Secondo quanto dichiarato, alcuni genitori hanno notato roditori e condizioni di sporcizia all’interno degli ambienti scolastici. La dirigenza dell’istituto ha dichiarato che le operazioni di bonifica sarebbero state concluse prima di eventuali ritrovamenti di roditori, in modo da garantire un ambiente più sicuro per gli studenti.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i genitori a scoprire i roditori nelle aule?. Perché la dirigenza ha dichiarato conclusa la bonifica prima del ritrovamento?. Chi deve garantire il trasferimento immediato delle classi alla scuola dell'infanzia?. Quali decisioni prenderà il Comune per evitare la chiusura definitiva del plesso?.? In Breve Genitori contestano bonifica dichiarata dalla dirigente Ersilia Caputo.. Intervento emergenziale effettuato dagli operatori Messina Servizi Bene Comune.. Una sola sezione di bambini è riuscita a frequentare l'aula oggi.. Il commissario Mattei valuta il trasferimento delle classi in altri plessi.. I genitori...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scuola Leopardi a Messina: genitori segnalano topi e sporcizia nelle aule Notizie correlate Topi ed escrementi alla scuola Leopardi, l'allarme lanciato dai genitoriTopi alla scuola dell'Infanzia e Primaria Giacomo Leopardi al plesso di via Bonino. Chiusa la scuola Leopardi, un nido di topi metteva a rischio studenti e personaleE' stata chiusa almeno fino a unedì la scuola dell'Infanzia e Primaria "Giacomo Leopardi" al plesso di via Bonino. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Messina, concluso il progetto di formazione scuola-lavoro del Liceo E. Ainis al Dipartimento COSPECS dell’Università; Trieste, alla SISSA il dialogo tra scienza e letteratura: Leopardi al centro delle due culture. Topi a scuola a Messina: chiuso il plesso di via Bonino dell'I.C. LeopardiPer 190 allievi dell'Infanzia non sono previste lezioni né domani né venerdì, mentre 30 studenti della Primaria (tre classi) saranno trasferite al plesso del Don Orione sino alla fine del mese ... messina.gazzettadelsud.it Messina, escrementi di topi alla scuola LeopardiLo segnalano i genitori dell'Istituto comprensivo in via Bonino. E chiedono un intervento alla dirigente scolastica e al commissario da Tempostretto.it ... msn.com Rossini TV. . SCUOLA "LEOPARDI" PIU' GREEN: COMPLETATO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DA 2 MILIONI DI EURO - facebook.com facebook