Via Calderini La sindaca si è attivata Sistemati i cavi che pendevano dai palazzi

Da lanazione.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La sindaca ha disposto l’intervento per sistemare i cavi pendenti dai palazzi di via Calderini. L’intervento è stato avviato dopo un appello di un imprenditore locale che aveva segnalato lo stato di degrado e la desertificazione commerciale della strada. La via, centrale, ha subito un calo di attività commerciali a seguito della chiusura di diversi negozi, contribuendo al peggioramento complessivo dell’aspetto e della vivibilità.

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Dal nostro giornale l’imprenditore Sergio Donati ha lanciato un appello al Comune per rendere più decorosa la centralissima via Calderini, stretta nella morsa della desertificazione commerciale e del degrado, conseguenza, quest’ultima, inevitabile della chiusura a catena dei negozi. La sindaca una settimana fa aveva accettato l’invito di Donati, titolare di una boutique da uomo che si affaccia sulla strada, e dopo il sopralluogo aveva promesso di darsi da fare per rendere la via più decorosa. L’altro ieri un primo segnale: operai del cantiere comunale sono intervenuti per sistemare i tanti cavi che pendono dai negozi e dai palazzi, fili che indubbiamente creano disordine e trascuratezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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