Un appello è stato rivolto alla sindaca per intervenire su via Calderini, dove si trovano negozi abbandonati con vetrine sporche e muri scrostati. La strada presenta negozi che sembrano vuoti, con fili che pendono e intonaci in cattivo stato. La situazione attira l’attenzione di chi passa, evidenziando un degrado evidente in questa zona.

Negozi fantasma, fili che pendono, intonaci scrostati, vetrine oscurate dalla polvere e dalla sporcizia. E’ lo spettacolo che appare nella centralissima e un tempo prestigiosa via Calderini, dove la chiusura di numerose attività commerciali ha innescato un fenomeno a catena devastante: la mancanza di decoro e tanta sciatteria. Lo fa notare Sergio Donati, titolare dell’omonima boutique da uomo in piazza Matteotti (vetrine su via Calderini), che già un anno fa aveva denunciato la situazione ai giornali con una lucida e pacata presa di posizione. L’imprenditore della moda stavolta ha invitato la sindaca Vittoria Ferdinandi a fare un giro da... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Salviamo via Calderini". C’è l’appello alla sindaca

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