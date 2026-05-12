La principessa ha trascorso una giornata all’Osservatorio Astronomico di Calern, situato su un altopiano lontano dai palazzi e dai protocolli ufficiali. Sotto un cielo coperto di nuvole, ha partecipato a un evento che ha coinvolto attività legate all’osservazione astronomica. L’uscita si è conclusa con un gesto che ha avuto un significato particolare, lontano dalla routine della vita pubblica.

S otto un cielo carico di nuvole, sul plateau dell’Osservatorio Astronomico di Calern, Charlene di Monaco ha vissuto una giornata di emozioni intense, lontano dalla Rocca. L’ 11 maggio, la principessa ha partecipato al rilascio di un falco cuculo, un rapace che aveva trascorso gli ultimi otto mesi in riabilitazione. L’occasione ha segnato l’ufficializzazione del suo patrocinio dell’associazione Instinct Animal – SOS Faune Sauvage, una realtà che in meno di un anno ha già soccorso quasi 2.000 animali selvatici. Charlene di Monaco: i suoi look più belli del 2020. guarda le foto Charle di Monaco, falconiere per un giorno. Il cuore della giornata è stato il rilascio di un raro falco cuculo, un esemplare che sembrava destinato a un finale tragico.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Lontana dai palazzi e dai protocolli, la principessa è salita ad alta quota per un gesto carico di significato

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