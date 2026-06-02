Via Burla detenuto aggredisce quattro poliziotti in carcere | portati in ospedale
Un detenuto ha aggredito quattro agenti della polizia penitenziaria nel carcere di via Burla a Parma. Gli agenti sono stati feriti e portati in ospedale. La polizia ha fermato il detenuto subito dopo l'aggressione. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento. Non ci sono dettagli su eventuali motivazioni o su altri coinvolti. La sicurezza all’interno della struttura è stata rafforzata.
Quattro agenti della polizia penitenziaria sono stati aggrediti da un detenuto all'interno del carcere di via Burla a Parma. I poliziotti, che hanno riportato alcune lesioni, hanno dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso del Maggiore di Parma. Sono in corso approfondimenti sulla dinamica. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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