Detenuto psichiatrico aggredisce agente in carcere

Da napolitoday.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel carcere di Aversa, un detenuto con problemi psichiatrici ha aggredito un agente della polizia penitenziaria, colpendolo con un pugno. L'aggressione è avvenuta per motivi considerati futili e ha provocato lesioni che hanno richiesto cure mediche. I medici hanno stimato un periodo di guarigione di 25 giorni per l'agente. La vicenda si aggiunge a un episodio di violenza avvenuto all’interno della struttura.

Grave aggressione nel carcere di Aversa, dove un detenuto psichiatrico ha preso a pugni per futili motivi un agente della polizia penitenziaria costretto a ricorrere alle cure dei medici che lo hanno giudicato guaribile in 25 giorni.L'allarme dell'USPP e la condanna del sindacatoLo rende noto.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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