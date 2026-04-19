Detenuto psichiatrico aggredisce agente in carcere

Nel carcere di Aversa, un detenuto con problemi psichiatrici ha aggredito un agente della polizia penitenziaria, colpendolo con un pugno. L'aggressione è avvenuta per motivi considerati futili e ha provocato lesioni che hanno richiesto cure mediche. I medici hanno stimato un periodo di guarigione di 25 giorni per l'agente. La vicenda si aggiunge a un episodio di violenza avvenuto all’interno della struttura.

Grave aggressione nel carcere di Aversa, dove un detenuto psichiatrico ha preso a pugni per futili motivi un agente della polizia penitenziaria costretto a ricorrere alle cure dei medici che lo hanno giudicato guaribile in 25 giorni.L'allarme dell'USPP e la condanna del sindacatoLo rende noto.🔗 Leggi su Napolitoday.it Habitual Felon Started Crimes In 1981 - Now Attacks A Guard! Judge Stevens Sentences Woman! Notizie correlate Agente della Penitenziaria aggredito da detenuto psichiatrico nel CasertanoTempo di lettura: < 1 minutoGrave aggressione nel carcere di Aversa, in provincia di Caserta, dove un detenuto psichiatrico ha preso a pugni per... Detenuto barese aggredisce agente nel carcere di Taranto: pugno al volto dopo il rifiuto di rientrare in cellaIl 33enne, in attesa di giudizio, avrebbe già aggredito altri agenti nei giorni scorsi. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Carcere di Taranto, poliziotto aggredito da un detenuto psichiatrico: nel pacco nascondeva droga; Emergenza nel carcere di Taranto: poliziotto aggredito da un detenuto psichiatrico tra sovraffollamento e droga. Agente della Penitenziaria aggredito da detenuto psichiatrico nel CasertanoGrave aggressione nel carcere di Aversa, in provincia di Caserta, dove un detenuto psichiatrico ha preso a pugni per futili motivi un agente della polizia penitenziaria costretto a ricorrere alle cure ... ansa.it Ancora violenza alle Vallette: detenuto aggredisce due agenti a TorinoNel carcere di Torino torna a riaccendersi l’allarme sicurezza. L’ennesimo episodio di violenza ai danni della Polizia Penitenziaria si è verificato nella mattinata di martedì all’interno della Casa c ... giornalelavoce.it Un detenuto psichiatrico ha tentato di togliersi la vita nella sua cella del carcere di Secondigliano È stato salvato dal provvidenziale intervento di un agente della Polizia Penitenziaria facebook #Secondigliano - Carcere di Secondigliano, detenuto salvato dalla Polizia Penitenziaria: “Emergenza psichiatrica” #Cronaca #Napoli #Carcere #Sanità #NanoTV x.com