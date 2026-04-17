Incendio in carcere | detenuto dà fuoco al materasso Poliziotti intossicati

Nella notte, un detenuto in isolamento disciplinare ha dato fuoco al materasso all’interno di una struttura penitenziaria di Santa Maria Capua Vetere. L’incendio ha causato l’intossicazione di alcuni agenti di polizia penitenziaria presenti sul posto. Il detenuto, di origine straniera, aveva richiesto un trasferimento in un’altra struttura e, per protesta, ha deciso di appiccare l’incendio.

Voleva essere trasferito in un altro carcere e per protesta incendia il materasso. E’ quanto accaduto nella casa circondariale ‘Francesco Uccella’ di Santa Maria Capua Vetere dove nel corso della notte un recluso di origine straniere in regime di isolamento disciplinare per molteplici violazioni.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Detenuto dà fuoco alla cella, agenti intossicati al carcere di Brescia. Il sindacato: “Mancano esperti e risorse”Un detenuto ha appiccato il fuoco all'interno della propria cella nel carcere di Canton Mombello di Brescia, intossicati alcuni agenti. Incendio a Biella: 4 agenti intossicati, un detenuto salvatoLa notte del 15 marzo 2026 si è trasformata in un incubo fumoso all’interno dell’istituto di Biella, dove le fiamme hanno diviso il silenzio della... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Detenuto torinese appicca un incendio all'interno di una cella del carcere Marassi: sfiorata la tragedia; Carcere Marassi, detenuto dà fuoco alla cella: tragedia sfiorata, salvate quattro persone; Incendio in carcere: detenuto dà fuoco al materasso. Poliziotti intossicati; Incendio e aggressione a Marassi, nuova giornata di tensione a Genova. Incendio al carcere: detenuto dà fuoco al materasso. Poliziotti intossicatiDannia ll'intera sezione del Reparto Danubio della casa circondariale 'Francesco Uccella' di Santa Maria Capua Vetere ... casertanews.it Incendio nel carcere di Marassi: detenuto torinese dà fuoco alla cella, tragedia sfiorataProtagonista del gesto un uomo di 31 anni, originario di Torino e trasferito nella casa circondariale ligure da Cuneo. Il detenuto è riuscito a dare fuoco all’interno della cella, generando un rogo ... giornalelavoce.it Incendio nella zona industriale di Ostuni nella tarda serata di ieri. Distrutti diversi ape calessino per il trasporto turistico, indagini in corso sulle cause. - facebook.com facebook Incendio nella più grande raffineria dell’Australia: a rischio la produzione di carburante (e questo mostra tutte le falle del sistema) x.com