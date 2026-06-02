Il parco della Passeggiata sarà chiuso la mattina da domani fino al 5 giugno per permettere l’abbattimento di alberi considerati pericolosi. L’area sarà accessibile solo nel pomeriggio, a partire dalle 14.30. La chiusura riguarda le mattine, mentre nel resto della giornata il parco resterà aperto. La sospensione temporanea si protrarrà per diversi giorni, fino alla conclusione delle operazioni di rimozione.

Il parco della Passeggiata resterà chiuso la mattina e sarà aperto solo dalle 14.30 per consentire l’abbattimento di alberi ritenuti pericolosi, da domani e fino "presumibilmente" a venerdì 5 giugno. Lo dispone un’ordinanza del Comune di Terni. "L’Agenzia forestale regionale Umbra (Agenzia), nell’ambito del protocollo d’intesa sottoscritto con il Comune di Terni e della delega di funzioni sopra richiamata, procederà, a tutela della pubblica incolumità e per la preservazione dei beni, all’immediato abbattimento di alcuni alberi radicati all’interno dei giardini pubblici “La Passeggiata”" si legge nel provvedimento. Palazzo Spada prende atto,... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Via all’abbattimento di altri alberi “Passeggiata“ chiusa di mattina

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