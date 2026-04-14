Alberi caduti e pericolanti in città | il piano di abbattimento per scongiurare altri crolli e tragedie

Negli ultimi giorni, le intense piogge e raffiche di vento hanno causato numerosi alberi caduti o pericolanti in città. Per evitare ulteriori crolli e rischi, le autorità hanno avviato un piano di abbattimento degli alberi danneggiati o a rischio. La situazione ha richiesto un intervento immediato per garantire la sicurezza pubblica e tutelare le persone e le proprietà nelle aree interessate.

Le violente piogge e le raffiche di vento che hanno colpito Foggia nei giorni scorsi hanno lasciato segni evidenti sul patrimonio arboreo cittadino. Diversi alberi sono caduti, creando situazioni di pericolo in varie zone urbane e riaccendendo il tema della sicurezza del verde pubblico.Secondo.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Venti forti sulla città: alberi caduti, altri pericolanti, cartelli e pali danneggiatiLECCE – Le raffiche di vento erano attese tanto da dichiarare per tutta la giornata del 13 aprile, dalla mezzanotte alle successive venti ore,... Alberi caduti, almeno 6 tragedie sfiorate in città. Aprile: "Anni di manutenzione inadeguata"L'ultimo albero in ordine di tempo precipitato in città risale a sabato 4 aprile 2026, quello di viale Europa (chiusa al traffico) Sei tragedie...