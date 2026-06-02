Via ai lavori sull' ultimo tratto della Riviera nord | scattano le modifiche alla viabilità

Dal 3 giugno sono iniziati i lavori di riqualificazione e asfaltatura sull’ultimo tratto della Riviera nord, tra via Ragazzi del ‘99 e via Cavour. A causa di questi interventi, sono state introdotte modifiche alla viabilità lungo quella tratta. Il cantiere rimarrà attivo per un periodo non specificato.

Ultima tranche di lavori sulla riviera nord, nel tratto tra via Ragazzi del ‘99 e via Cavour. Dal 3 giugno aprirà il cantiere per i lavori di riqualificazione e asfaltatura con, di conseguenza, anche le modifiche alla viabilità. Lo annunciano il sindaco Carlo Masci e il presidente della. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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