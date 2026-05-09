Lavori di manutenzione sul Corso | a Lanciano scattano le modifiche alla viabilità
A Lanciano sono iniziati i lavori di manutenzione su corso Trento e Trieste, con l’obiettivo di rifare i tratti carrabili. Si tratta del terzo e ultimo intervento previsto, che ha comportato modifiche temporanee alla viabilità nella zona. La circolazione è stata regolata per consentire i lavori, che dureranno fino al completamento delle operazioni di ripristino.
Al via il terzo, e ultimo, intervento per il rifacimento dei tratti carrabili di corso Trento e Trieste. Da lunedì 11 maggio, a Lanciano, scatteranno tutta una serie di modifiche temporanee alla circolazione stradale nel centro urbano per consentire lo svolgimento degli interventi programmati che.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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