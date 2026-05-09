Lavori di manutenzione sul Corso | a Lanciano scattano le modifiche alla viabilità

A Lanciano sono iniziati i lavori di manutenzione su corso Trento e Trieste, con l’obiettivo di rifare i tratti carrabili. Si tratta del terzo e ultimo intervento previsto, che ha comportato modifiche temporanee alla viabilità nella zona. La circolazione è stata regolata per consentire i lavori, che dureranno fino al completamento delle operazioni di ripristino.

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Al via il terzo, e ultimo, intervento per il rifacimento dei tratti carrabili di corso Trento e Trieste. Da lunedì 11 maggio, a Lanciano, scatteranno tutta una serie di modifiche temporanee alla circolazione stradale nel centro urbano per consentire lo svolgimento degli interventi programmati che.🔗 Leggi su Chietitoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Proseguono i lavori di asfaltatura e manutenzione a Cervia: in settimana altri interventi e modifiche alla viabilitàA Cervia, anche questa settimana proseguono i lavori di asfaltatura e manutenzione straordinaria dei marciapiedi della città. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: LAVORI DI MANUTENZIONE DELL’ACQUEDOTTO CAMPIDANO; Piccole manutenzioni in città: conclusi numerosi interventi su strade e marciapiedi cittadini; ANAS - Lavori di manutenzione sulla Tangenziale Carducci tra le uscite 8 e 6 in direzione Bologna; Via dei Filosofi, al via entro maggio i lavori di rifacimento e messa in sicurezza. Manutenzione verde ai Giardini al Mare e nuovi lavoriAl via i lavori di manutenzione straordinaria del verde a Cesenatico. Un investimento di 600.000€ per riqualificare i Giardini al Mare, rotatorie e lungomare. livingcesenatico.it Consorzio di Bonifica Toscana Nord: partono i lavori di manutenzione ordinariaPartiranno nei prossimi giorni decine e decine di cantieri su tutto il comprensorio del Consorzio di Bonifica Toscana Nord sulle province di Lucca, Massa ... gonews.it #A1 #DiramazioneRomaNord #lavori notturni di manutenzione segnaletica verticale dalle 22:00 del #9Maggio alle 6:00 del #10Maggio chiuso svincolo di #CastelnuovoDiPorto in alternativa utilizzare uscita di #FianoRomano #A1 #Firenze x.com