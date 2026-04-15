Asili nido comunali porte aperte per le famiglie | tutte le date degli open day

Le iscrizioni agli asili nido comunali per l’anno scolastico 20262027 sono prossime ad aprirsi. Prima di questa fase, sono programmati alcuni open day durante i quali le famiglie possono visitare i servizi dedicati ai bambini da zero a tre anni. Questi eventi offrono l’opportunità di conoscere le strutture e le modalità di accesso, prima di iniziare la procedura di iscrizione ufficiale.

ANCONA- Manca poco all’apertura delle iscrizioni agli asili nido comunali per il prossimo anno educativo 20262027 e nell’attesa sono in programma gli open day per visitare i servizi educativi comunali per i bambini da 0 a 3 anni. Per partecipare non è necessaria la prenotazione e l’ingresso è.🔗 Leggi su Anconatoday.it I Malavoglia di Giovanni Verga | Audiolibro Completo - Parte 2 di 2 Notizie correlate Asilo nido, aperte le iscrizioni. L’open day fissato il 21 marzoÈ possibile effettuare le iscrizioni al servizio di nido per l’anno educativo 2026/2027 fino al 31 marzo prossimo. Leggi anche: Open Day al liceo Gullì, la scuola apre le porte a studenti e famiglie Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Collegno, open day degli asili nido comunali per le famiglie; Bandi e Avvisi; Open Day agli Asili Nido Comunali di Certaldo; Il nuovo asilo nido di Concesio apre le porte ad altri 24 bambini. Il nuovo asilo nido di Concesio apre le porte ad altri 24 bambiniPer molte famiglie trovare un posto al nido è una corsa contro il tempo. A Concesio, oggi, quella corsa diventa un po’ meno in salita. Con l’apertura delle iscrizioni per l’anno educativo 2026/2027 l’ ... giornaledibrescia.it Porte aperte negli asili nido comunali. Dal 20 marzo via alle visite dei genitoriAl via giovedì 20 marzo gli Open days 2025 per i nidi d’infanzia comunali. Il Comune di Siena apre le strutture educative alla cittadinanza: educatrici e operatori accoglieranno le famiglie delle ... lanazione.it Be’ altro che bonus…Asili nido e disuguaglianze: l'Italia è maglia nera in Ue - La Stampa x.com Pubblicato l’avviso per le richiesta di ammissione o riconferma alla frequenza degli asili nido comunali e privati convenzionati: le informazioni utili - facebook.com facebook