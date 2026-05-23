Legali intercettati in carcere scatta lo sciopero degli avvocati italiani

Gli avvocati italiani hanno deciso di sospendere le attività dal 8 al 12 giugno, interrompendo le udienze di causa. La protesta è stata annunciata dall'Unione delle camere penali, che ha comunicato anche una manifestazione nazionale prevista per l’11 giugno a Perugia. La scelta di fermarsi riguarda i procedimenti giudiziari e coinvolge gli avvocati che si occupano di casi penali.

L’Unione delle camere penali ha annunciato uno sciopero degli avvocati dall’8 al 12 giugno. Secondo quanto annuncia l’Ucp, i legali si asterranno dalle udienze mentre l’11 giugno si svolgerà una manifestazione nazionale a Perugia. La mobilitazione è scattata per via di quanto accaduto nel carcere di Capanne, a Perugia, dove sarebbero stati intercettati per circa sei mesi i colloqui tra detenuti e avvocati. «Quanto accaduto costituisce una gravissima violazione del diritto di difesa, garantito dalla Costituzione, dalla Cedu e dal codice di procedura penale che occorre denunciare con fermezza», viene spiegato dell’Ucp. Il caso che ha fatto scoppiare lo sciopero. 🔗 Leggi su Open.online

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