Andreas Muller rimpiange di avere esposto le figlie sui social | Dicono che sono brutte è pieno di stupidi

Andreas Muller ha espresso il rammarico per aver condiviso foto delle sue figlie sui social e ha detto che alcune persone le insultano chiamandole brutte. Attualmente sta considerando di limitare la presenza delle bambine online per proteggerle. Muller ha avuto le figlie da Veronica Peparini.

Andreas Muller ha il dubbio di avere sbagliato a esporre Ginevra e Penelope sui social. Oggi sta pensando di proteggere le figlie avute da Veronica Peparini. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Andreas Muller sugli attacchi degli haters: “Mi dicono che le figlie sono brutte, c’è un limite a tutto”Sin dall'inizio della loro storia d'amore Andreas Muller e Veronica Peparini si sono ritrovati a fare i conti con molte critiche e attacchi sui...

Andreas Muller e le figlie, la denuncia sconvolgente: “Cosa dicono di Ginevra e Penelope”Andreas Muller si racconta a cuore aperto durante la sua ospitata a La volta buona, il programma di Rai1 condotto da Caterina Balivo, dove ha parlato...

Aggiornamenti e notizie su Andreas Muller

Andreas Muller furioso contro gli hater: Hanno scritto di tutto, anche che le nostre figlie sono brutteIl ballerino, ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, si racconta a cuore aperto e se la prende (giustamente) contro chi semina odio sui social ... today.it

Sono loro la mia priorità: Andreas Muller replica agli attacchi su Veronica Peparini e le figlieAndreas Muller risponde alle critiche sulla relazione con Veronica Peparini e difende le figlie dagli haters: il suo sfogo e le parole sulla priorità della famiglia. rds.it