Andreas Muller sugli attacchi degli haters | Mi dicono che le figlie sono brutte c’è un limite a tutto

Andreas Muller ha commentato gli attacchi degli haters sui social, affermando che alcuni utenti gli hanno detto che le sue figlie sono brutte e che c’è un limite a tutto. Sin dall’inizio della loro relazione con Veronica Peparini, i due sono stati oggetto di numerosi commenti negativi e critiche online. Muller ha deciso di parlare pubblicamente di questa situazione, evidenziando le parole ricevute.

Sin dall'inizio della loro storia d'amore Andreas Muller e Veronica Peparini si sono ritrovati a fare i conti con molte critiche e attacchi sui social. Il motivo? Per la loro differenza d'età, lei è più grande di lui di venticinque anni. Per loro l'età non è mai stato un limite, si sono innamorati e da quel momento hanno iniziato a costruire una vita insieme. I due sono convolati a nozze e dal loro amore sono nate due figlie, due splendide gemelle che riempiono di gioia la loro vita. Sui social il ballerino è più volte sbottato contro chi attacca e insulta le sue bambine, ne ha parlato anche a La volta buona nella puntata di ieri. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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