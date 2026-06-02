Verona arrestato latitante dominicano ricercato per abusi su un minore

All'aeroporto di Verona è stato arrestato un uomo dominicano ricercato per aver commesso abusi sessuali su un minore. La latitanza dell'uomo, che era sfuggito alle forze dell'ordine, si è conclusa durante un controllo di routine. Le autorità hanno eseguito l'arresto e trasferito il soggetto in una struttura di detenzione. La polizia sta procedendo con le pratiche legali previste per il caso.

VERONA – Si è conclusa all’aeroporto di Verona la latitanza di un 62enne dominicano, ricercato da aprile per abusi sessuali su un minorenne commessi a Trento e condannato a 5 anni e 4 mesi. L’uomo, 62enne originario della Repubblica Dominicana, era stato condannato per atti sessuali con un minorenne, compiuti a Trento dal dicembre del 2016 al 2018. Dopo la sentenza però era divenuto latitante. Nei giorni scorsi è stato intercettato tra i passeggeri di un volo aereo arrivato dalla Romania all’aeroporto di Verona Villafranca. La polizia di frontiera, al controllo passaporti, ha scoperto l’ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Trento e lo ha arrestato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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