Ricercato da due anni per violenza sessuale su minore | arrestato latitante nel salernitano

Un uomo ricercato per due anni per un caso di violenza sessuale su un minore è stato arrestato dai carabinieri in provincia di Salerno durante un’operazione in un appartamento. La condanna per il reato commesso lo aveva reso irreperibile, ma l’attività investigativa ha portato alla sua cattura. L’arresto è stato effettuato senza incidenti e l’uomo ora si trova in caserma in attesa di ulteriori procedure.

Condannato per violenza su minore, era irreperibile da due anni: catturato dopo un'irruzione dei carabinieri in un appartamento in provincia di Salerno. Nell'ambito di un'attività investigativa condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli e coordinata dalla Procura Generale presso.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Latitante arrestato nel Modenese: era ricercato dall’Interpol per violenza sessuale in ScoziaModena, 20 aprile 2026 – C’era un mandato di arresto ai fini di una estradizione nel Regno Unito: un 45enne originario dello Sri Lanka è stato... Condannato per violenza sessuale su minore, arrestato dopo due anni di latitanzaEra irreperibile dal 2024 dopo una condanna definitiva per violenza sessuale su minore, ma è stato rintracciato e arrestato ad Agropoli dai... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Ricercato da due anni per violenza sessuale su minore: arrestato latitante nel salernitano; Ricercato da agosto per aver investito due poliziotti nel cimitero dopo un inseguimento, scovato in provincia di Bergamo; Da dieci anni era ricercato: bloccato e arrestato in viale Vittorio Veneto. E' accusato di otto rapine; Ricercato da tempo, viene pedinato e controllato: trovati nascosti nel bosco 300 grammi di hashish. Ricercato da nove anni per otto rapine: trovato e arrestato un latitante 45enneNel primo pomeriggio di ieri è stato individuato a Prato, in viale Vittorio Veneto, un 45enne cittadino di nazionalità marocchina latitante dal giugno 2016, ricercato quindi da circa nove anni. 055firenze.it Era ricercato da novembre, 18enne arrestato in stazione a LegnagoUn ragazzo minorenne, ricercato dal mese di novembre, è stato rintracciato e arrestato dalla polfer in stazione a Legnago. veronaoggi.it Ricercato dal 2024, è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri ad Agropoli, il 71enne Giuseppe Pignalosa. Era stato condannato a sei anni e mezzo di carcere per violenza sessuale su minore. Lo hanno arrestato i carabinieri del Nucleo Investigativo di N - facebook.com facebook A ufficio immigrazione questura Padova un uomo richiede un permesso di soggiorno per lavoro, ma durante l’istruttoria i poliziotti, nel sistema Schengen, notano che un suo "alias" è ricercato da autorità tedesche per aver abusato di una ragazza #27aprile x.com