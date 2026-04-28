Un uomo di 71 anni, ricercato dal 2024 per una condanna definitiva per violenza sessuale su un minore, è stato arrestato ad Agropoli, nel Cilento. La sua fuga è durata diversi mesi, ma ora si trova in custodia. Le forze dell’ordine hanno portato a termine l’operazione nella località campana, mettendo fine alla latitanza dell’individuo.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Fine della fuga dopo mesi di ricerche. Si è conclusa ad Agropoli, nel Cilento, la latitanza del 71enne, ricercato dal 2024 dopo una condanna definitiva per violenza sessuale su minore. L’uomo è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo investigativo di Napoli, sotto il coordinamento della Procura generale presso la Corte d’appello. La condanna e la pena da scontare. Originario di Portici, il 71enne era stato condannato a sei anni e mezzo di reclusione per abusi sessuali commessi nel 2012 ai danni di una minorenne. Al momento dell’arresto doveva ancora scontare oltre cinque anni di carcere, pari a cinque anni, tre mesi e dodici giorni.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Arrestato nel cilento latitante condannato per abusi su minore

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