Gli studenti del Vergani partecipano a un progetto di formazione promosso da Confcommercio, focalizzato su cultura d’impresa, rapporto con le aziende e accoglienza. La lezione si concentra su aspetti pratici legati al mondo commerciale e alle relazioni con le imprese. L’iniziativa mira a fornire competenze concrete e strumenti utili per il futuro professionale degli studenti. La collaborazione tra scuola e associazione si concretizza in un percorso formativo che coinvolge direttamente i giovani.

La formazione, il rapporto con le imprese e la "cultura dell’accoglienza": sono questi i principali ingredienti del tonificante cocktail offerto da Confcommercio ai ragazzi del Vergani impegnati in un progetto dai risvolti molto concreti e di efficace prospettiva. L’obiettivo era quello di "imparare giocando" grazie a una maratona (hackathon) sulla cultura d’impresa promossa da Edulia Treccani, Fipe e dalla stessa Confcommercio. Alla gara hanno preso parte alcune classi dell’Istituto di via Sogari con il compito di ideare e gestire un’ipotetica impresa nel settore della ristorazione. La lunga mattinata ha visto impegnati per cinque ore gli studenti (una sessantina) suddivisi in gruppi di cinque - coordinati da un formatore - a concertare strategie, idee e percorsi d’impresa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vergani e Confcommercio. Studenti a lezione di cultura d’impresa

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