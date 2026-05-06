Gorizia Confcommercio punta su impresa e cultura a 80 anni dalla nascita

A Gorizia, in occasione degli 80 anni dalla nascita, la Confcommercio annuncia nuove iniziative dedicate all’impresa e alla cultura. Si parla di modifiche nei negozi della città in seguito all’esperienza GO! 2025 e di un nuovo coordinamento dedicato alle aziende locali nel settore cultura. Questi interventi mirano a rafforzare il ruolo delle imprese e a promuovere attività culturali nell’area.

? Cosa scoprirai Come cambieranno i negozi di Gorizia dopo l'esperienza GO! 2025?. Cosa prevede il nuovo coordinamento Impresa Cultura per le aziende locali?. Chi guiderà la trasformazione delle botteghe in spazi culturali esperienziali?. Come verranno utilizzati i fondi PNRR per rigenerare i centri storici?.? In Breve Partecipano all'incontro Rodolfo Ziberna, Antonio Paoletti e Massimiliano Fedriga al Palazzo del Cinema.. Nasce Impresa Cultura, decima articolazione territoriale nazionale di Confcommercio nel Nord Est.. Il progetto sfrutta fondi PNRR e Bando Borghi per la rigenerazione dei centri storici.. L'esperienza GO! 2025 spinge le imprese locali verso un modello di commercio esperienziale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gorizia, Confcommercio punta su impresa e cultura a 80 anni dalla nascita Notizie correlate Sisal celebra 80 anni di sport, cultura e impresa a Milano MuseoCityL'Archivio Storico Sisal si “mette in mostra” e lancia un interessante programma di iniziative dedicato alle radici del proprio rapporto con lo... Tour ciclistico Gorizia-Pordenone: 80 km tra cultura e natura? Cosa scoprirai Come si collegano la digital art di Gorizia e i mosaici di Spilimbergo? Quali segreti custodisce la Biblioteca Guarneriana lungo il... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Sangalli: Bene il decreto, certificare la rappresentanza; Confcommercio Gorizia festeggia 80 anni di storia e guarda al futuro con ‘Impresa Cultura’. Sangalli a Gorizia: Investire sul commercio di vicinatoIl presidente nazionale di Confcommercio alla Assemblea generale che ha celebrato gli 80 anni dell'associazione nel capoluogo isontino ... rainews.it Gorizia: Fedriga, da Confcommercio spinta a polo Made in ItalyIl governatore nel capoluogo isontino per gli 80 anni dell'associazione di categoria Gorizia, 5 mag - Confcommercio Gorizia rappresenta un pezzo di storia del nostro Paese, in una terra ... ilgazzettino.it GORIZIA - LA PUGLIA CHE TI PIGLIA | Festa Pugliese Piazza della Vittoria 22/23/24 MAGGIO 2026 ven 18.00-24.00 sab 10.00-24.00 dom 10.00-22.30 INGRESSO E ATTIVITÀ GRATUITE SEMPRE PRESENTI: I migliori street chef con i loro gust - facebook.com facebook Al Palazzo del Cinema l’Assemblea 2026: annunciato il primo coordinamento territoriale Impresa Cultura del Nord Est #Friuli #Gorizia #Cronaca #Aziende x.com