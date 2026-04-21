Cultura d' impresa nelle scuole Confindustria Catania premia i migliori progetti degli studenti
Domani, mercoledì 22 aprile, si svolgerà la giornata conclusiva del progetto “L’impresa dei tuoi sogni”, promosso dai Giovani Imprenditori di Confindustria Catania. L’iniziativa mira a promuovere la cultura d’impresa tra gli studenti delle scuole della zona. Durante l’evento saranno premiati i migliori progetti presentati dagli studenti coinvolti nel percorso formativo. La manifestazione si svolge nella sede dell’associazione di categoria.
Si terrà domani, mercoledì 22 aprile, la giornata conclusiva de “L’impresa dei tuoi sogni”, il progetto dei Giovani Imprenditori di Confindustria Catania dedicato alla diffusione della cultura d’impresa nelle scuole. Appuntamento alle ore 9.30 a Palazzo della Cultura, in Via Vittorio Emanuele II.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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