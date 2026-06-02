Venturini | Repubblica è una realtà viva che si rinnova attraverso le persone

Oggi si sono svolte nel territorio comunale le celebrazioni per l'80° anniversario della proclamazione della Repubblica italiana. L'evento è stato promosso dal Comune e ha coinvolto Venezia, Mestre e Favaro Veneto con diverse iniziative istituzionali e commemorative. Venturini ha affermato che la Repubblica rappresenta una realtà viva che si rinnova attraverso le persone.

Si sono svolte oggi nel territorio comunale le celebrazioni per l'80. anniversario della proclamazione della Repubblica italiana, promosse dal Comune con un articolato programma di iniziative istituzionali e commemorative che ha coinvolto Venezia, Mestre e Favaro Veneto. Il sindaco, Simone. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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