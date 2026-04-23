Il management locale di GreenShare si distingue per la conoscenza diretta del territorio, elementi che si riflettono nelle azioni concrete dell’azienda. L’operazione, sostenuta da una visione a livello nazionale ed europeo, si sviluppa grazie alle persone che lavorano sul campo e comprendono le specificità locali. Questa impostazione sembra rappresentare un modello di crescita basato sull’integrazione tra strategie più ampie e l’esperienza delle persone che operano sul territorio.

Roma, 23 apr. (AdnkronosLabitalia) - “Questa operazione rappresenta un modello di crescita. Parte da lontano, c'è una visione e una consapevolezza a livello nazionale ed europeo, ma le azioni concrete si delineano attraverso il management locale, attraverso persone che conoscono il territorio. Questa interazione è la chiave del successo”. Lo ha detto Chicco Porcu, presidente FlossLab e neoletto presidente di GreenShare, durante la conferenza stampa di presentazione dell'ingresso di GreenShare, azienda che costruisce soluzioni all'avanguardia per la mobilità, in FlossLab, società del gruppo Net Service Group. L'evento si è tenuto questa mattina all'Hotel Margherita a Cagliari.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Imprese, Porcu: "Azioni GreenShare si delineano attraverso persone che conoscono territorio"

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