Un'influencer con acromatopsia, un disturbo genetico che limita la visione ai toni del bianco e nero, condivide pubblicamente video privi di colore per mostrare come percepisce il mondo. La condizione, diagnosticata di recente, non permette di distinguere i colori e comporta anche sensibilità alla luce. Sono in corso studi per individuare terapie e approcci che possano migliorare l’esperienza visiva delle persone affette.

Sul tema Natasha ha anche creato una sorta di serie - quiz semiseria, Is My New Make up Colorblind Accessible or Not? (Il mio nuovo prodotto make up è accessibile alle persone daltoniche o no?). Ad esempio, in un post vengono esaminati due prodotti – un blush e un mascara – risultanti entrambi accessibili grazie a lettering in rilievo e taglia maxi. Invece, in un’altra stories, Caudill non riesce a capire il colore di un lipstick poiché il packaging non lo lascia intravedere, inoltre sulla confezione non viene riportata alcuna indicazione in rilievo relativa alla tonalità. Esito: prodotto bocciato perché non accessibile. «Non ho mai visto colori prima», dice Natasha. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Natasha Caudill, l'influencer che soffre di acromatopsia e vede soltanto in bianco e nero: «Pubblico video senza colore per far sì che le persone possano vedere il mondo attraverso i miei occhi»

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