Un'allerta maltempo interessa il centro-sud, con Calabria e Sicilia sotto allerta arancione e Basilicata e Puglia in allerta gialla. Al nord, sono previste nevicate che interessano diverse zone. Le previsioni indicano condizioni meteorologiche avverse con temporali e precipitazioni intense nel sud, mentre al nord si attendono nevicate diffuse. La Protezione civile ha diramato le allerte per le aree coinvolte.

Forte maltempo al sud. Allerta meteo arancione per Calabria e Sicilia e gialla per Basilicata e Puglia. Colpo di coda invernale con nevicate al nord. Servizio di Antonella Mazza Teruel TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Allerta maltempo al centro sud. Neve al nord

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