Nelle prossime 48 ore, le supercelle temporalesche colpiranno principalmente le zone del Nord-Est con grandinate intense e nubifragi. Al Centro Italia, le previsioni indicano un rischio di tornado, con alcune aree sotto allerta. Non sono ancora chiare le aree specifiche interessate né le misure di prevenzione adottate, ma le autorità monitorano attentamente l’evoluzione delle condizioni atmosferiche.

? Punti chiave Dove colpiranno esattamente le supercelle nelle prossime quarantotto ore?. Come si potrà evitare il rischio tornado previsto nel Centro Italia?. Quali zone montane rischiano l'allagamento dopo i picchi di pioggia?. Perché l'aria fredda in quota sta alimentando fenomeni così violenti?.? In Breve Pioggia a 34mm alla Diga della Val Noana e 20mm a Mezzano.. Grandine violenta registrata a Gallio e presso il Rifugio Lupi di Toscana.. Instabilità prevista su tutta Italia per giovedì 28 e venerdì 29 maggio.. Rischio nubifragi e tornado per le zone interne e collinari del Centro Italia.. Nel pomeriggio di mercoledì 27 maggio 2026, violenti temporali con forti grandinate hanno colpito il Trentino-Alto Adige e diverse zone del Veneto, causando nubifragi e raffiche di vento nelle aree montane e pedemontane. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maltempo al Nord-Est: grandine e nubifragi, allerta tornado al Centro

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MALTEMPO NEL PORDENONESE: GRANDINE IMBIANCA COME NEVE, DANNI AL COMPARTO AGRICOLO | 12/05/2026

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