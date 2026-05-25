Un matrimonio si è svolto sulla spiaggia attrezzata per persone con disabilità lungo la costa maceratese, con gli sposi che hanno detto sì davanti al mare. L’evento si è tenuto in una zona senza barriere, con la spiaggia preparata per accogliere tutti. Durante la cerimonia, sono state presenti attrezzature per la cardioprotezione del litorale. La cerimonia ha attirato l’attenzione di passanti e curiosi.

Macerata, 25 maggio 2026 – Dal cinema sotto l’ombrellone ai matrimoni in riva al mare, dalla spiaggia attrezzata per persone con disabilità alla cardioprotezione del litorale. La costa maceratese, tra Civitanova, Porto Potenza e Porto Recanati, si prepara a un’estate che unirà divertimento, inclusione e attenzione al green. https:www.ilrestodelcarlino.itmarchecronacaguida-senigallia-conero-estate-eventi-egxzh1de I progetti sostenibili e accessibili di Porto Recanati . “Anch’io bevo Porto Recanati”, ad esempio, è il progetto di salute pubblica, sostenibilità e promozione territoriale lanciato dall’Associazione Balneari di Porto Recanati per ridurre il consumo della plastica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - In spiaggia ci si sposa sulla costa maceratese: qui al mare senza barriere

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