A tavola senza barriere Presìdi di Toscana promuove l’inclusione

Un’iniziativa promuove l’inclusione attraverso la cucina in una località della Toscana. L’obiettivo è creare un ambiente aperto e accessibile, dove tutti possano partecipare, imparare e condividere i piatti tradizionali del territorio. Si tratta di un progetto che coinvolge presidi locali e mira a valorizzare le tradizioni gastronomiche, rendendo la cucina un punto di incontro e scambio tra persone con diverse esigenze. L’evento si svolge in una zona nota per le sue bellezze naturali e il patrimonio culinario.

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MONTE ARGENTARIO "Cucina senza barriere", inclusione e tradizione all’Argentario. Dalla cucina come luogo di apprendimento e condivisione fino alla valorizzazione delle tradizioni gastronomiche del territorio. Sono settimane intense per l’associazione Presìdi di Toscana-Officina del gusto Aps, che nella sede di via dello Scoglio a Porto Santo Stefano continua a promuovere iniziative dedicate all’inclusione sociale e alla cultura enogastronomica locale. Tra i progetti che stanno raccogliendo maggiore partecipazione c’è " Cooking class – Cucina senza barriere ", percorso nato grazie ai fondi del 5x1000 ricevuti dall’associazione nel maggio dello scorso anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A tavola senza barriere. Presìdi di Toscana promuove l’inclusione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento “Navigare insieme: l’Italia senza barriere”: tre giornate di vela e inclusioneBRINDISI - Dal 21 al 23 aprile, presso la Lega navale italiana – Sezione di Brindisi, si terrà la seconda tappa del progetto “Navigare Insieme:... Dolomiti senza barriere: più inclusione con nuovi impianti e piste accessibiliCabinovie di nuova generazione e infrastrutture potenziate: Cortina Skiworld si prepara ai Giochi Paralimpici investendo sulla mobilità sostenibile...