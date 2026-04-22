Mercato Milan spunta un nome a sorpresa per la difesa! Suggestione a parametro zero | tutti i dettagli

Da calcionews24.com 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul fronte mercato, il Milan sta valutando una possibile aggiunta alla difesa con un nome inatteso. Si tratta di un giocatore disponibile a parametro zero, che potrebbe rafforzare il reparto difensivo dei rossoneri. La trattativa è ancora in fase preliminare e non ci sono conferme ufficiali, ma la voce circola tra gli addetti ai lavori come una possibile novità per la rosa della prossima stagione.

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CALCIOMERCATO MILAN I DUE COLPI A PARAMETRO ZERO

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