Mercato Milan spunta un nome a sorpresa per la difesa! Suggestione a parametro zero | tutti i dettagli
Sul fronte mercato, il Milan sta valutando una possibile aggiunta alla difesa con un nome inatteso. Si tratta di un giocatore disponibile a parametro zero, che potrebbe rafforzare il reparto difensivo dei rossoneri. La trattativa è ancora in fase preliminare e non ci sono conferme ufficiali, ma la voce circola tra gli addetti ai lavori come una possibile novità per la rosa della prossima stagione.
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CALCIOMERCATO MILAN I DUE COLPI A PARAMETRO ZERO
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