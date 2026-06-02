Venezia celebra la Festa della Repubblica

Oggi, a Venezia, si festeggia l’80° anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana. In tutta la città si tengono cerimonie ufficiali e eventi commemorativi, coinvolgendo istituzioni e cittadini. La giornata prevede diverse iniziative che si svolgono sui vari territori comunali, con momenti dedicati alla memoria storica e alla celebrazione nazionale. La ricorrenza viene ricordata attraverso incontri pubblici e manifestazioni ufficiali.

Oggi, martedì 2 giugno, il Comune di Venezia celebra l’80° anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana con un programma di iniziative istituzionali e commemorative che si svolgono in tutto il territorio comunale. Il sindaco di Venezia, Simone Venturini, prenderà parte alle. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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Il Venezia promosso in serie A, la festa è sul Canal Grande

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