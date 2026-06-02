È stato avvistato un funnel cloud nel cielo del Veneto, a Venezia. Si tratta di una colonna di aria in rotazione che si forma sopra una nuvola cumuliforme, ma non tocca il suolo. Non si tratta di un tornado, che si forma quando questa colonna raggiunge il terreno. Chi si trova all’aperto può rischiare di essere colpito da eventuali detriti o di essere coinvolto in una formazione di tornado se la colonna si estende al suolo.

Come si distingue un funnel cloud da un tornado imminente?. Quali sono i rischi reali per chi si trova all'aperto?. Dove colpiranno i prossimi temporali intensi nelle province venete?. Cosa bisogna mettere in sicurezza subito per evitare danni?.? In Breve Avvistamento documentato da Ivan martedì 02 giugno 2026 nella provincia di Venezia.. Rischio grandine già segnalato in altre zone venete come il Rodigino.. Monitoraggio radar necessario per Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza.. Pericolo di fulminazioni e rapidi cambiamenti meteorologici nelle prossime ore in Veneto.. Un funnel cloud colpisce la provincia di Venezia tra le turbolenze meteorologiche in Veneto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Venezia, avvistato un funnel cloud: cielo in rotazione nel Veneto

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