Grandine nel Veneto orientale Cia Venezia | Il momento peggiore rischi di raccolti decimati

Nel Veneto orientale, il maltempo dell’11 maggio ha causato forti grandinate che, in alcune zone, sono proseguite anche oggi. La Confederazione italiana agricoltori di Venezia ha espresso preoccupazione per i danni alle colture, sottolineando che si tratta di uno dei momenti più difficili per gli agricoltori della regione. La situazione riguarda diverse aree e potrebbe avere ripercussioni sui raccolti in corso.

Il maltempo dell'11 maggio, che in parte prosegue anche oggi, con forti grandinate in alcune aree del Veneto orientale, preoccupa la Confederazione italiana agricoltori di Venezia, e la categoria. «Non poteva capitare in un momento peggiore, perché siamo nella fase della crescita delle.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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