Romania cielo scuro sopra Târgu Jiu | drone cattura la shelf cloud
Un drone ha ripreso un'ampia shelf cloud sopra Târgu Jiu, in Romania, mostrando un cielo molto scuro. La nube si presenta come un muro di nuvole compatto e orizzontale che si estende nel cielo. Le raffiche di vento che accompagnano questa formazione possono raggiungere i 90 chilometri orari. Questi fenomeni atmosferici si formano quando masse d'aria calda e umida incontrano aria più fredda e secca, creando moti ascensionali che generano la shelf cloud. Le condizioni meteo di questo tipo possono provocare danni legati a raffiche di vento intense.
? Domande chiave Come si forma questo muro scuro di nuvole catturato dal drone?. Quali danni possono causare raffiche di vento a 90 kmh?. Cosa bisogna fare subito per proteggere l'auto dalla grandine improvvisa?. Perché l'allerta arancione riguarda soprattutto le zone montane e del sud?.? In Breve Raffiche di vento fino a 90 kmh e grandine colpiscono il territorio.. Allerta arancione ANM per zone montane e regioni del sud.. Precedenti fenomeni intensi registrati tra l'11 e il 12 maggio a Satu Mare.. Rischi per agricoltori e proprietari di auto nelle aree di Gorj e Vâlcea.. Violenti temporali con grandine e raffiche di vento fino a 90 kmh colpiscono la Romania, mentre sopra Târgu Jiu si è stagliata una imponente shelf cloud catturata da un drone. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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