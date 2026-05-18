Un drone ha ripreso un'ampia shelf cloud sopra Târgu Jiu, in Romania, mostrando un cielo molto scuro. La nube si presenta come un muro di nuvole compatto e orizzontale che si estende nel cielo. Le raffiche di vento che accompagnano questa formazione possono raggiungere i 90 chilometri orari. Questi fenomeni atmosferici si formano quando masse d'aria calda e umida incontrano aria più fredda e secca, creando moti ascensionali che generano la shelf cloud. Le condizioni meteo di questo tipo possono provocare danni legati a raffiche di vento intense.

? Domande chiave Come si forma questo muro scuro di nuvole catturato dal drone?. Quali danni possono causare raffiche di vento a 90 kmh?. Cosa bisogna fare subito per proteggere l'auto dalla grandine improvvisa?. Perché l'allerta arancione riguarda soprattutto le zone montane e del sud?.? In Breve Raffiche di vento fino a 90 kmh e grandine colpiscono il territorio.. Allerta arancione ANM per zone montane e regioni del sud.. Precedenti fenomeni intensi registrati tra l'11 e il 12 maggio a Satu Mare.. Rischi per agricoltori e proprietari di auto nelle aree di Gorj e Vâlcea.. Violenti temporali con grandine e raffiche di vento fino a 90 kmh colpiscono la Romania, mentre sopra Târgu Jiu si è stagliata una imponente shelf cloud catturata da un drone. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Romania, cielo scuro sopra Târgu Jiu: drone cattura la shelf cloud

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