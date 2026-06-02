Altro evento per l’ Inter Club di Reggio Emilia, dopo la splendida serata con Alessandro Altobelli: la data da cerchiare nel calendario è quella di venerdì. Dalle 20.45, presso l’agriturismo "Il Bove" a Reggio (via Salimbene da Parma 115) ecco una serata aperta a tutti tra cena, divertimento e intrattenimento. Il nome dell’evento è " Serata doblete ", un modo per ritrovarsi dopo l’ottima stagione dell’Inter. Due gli ospiti: il giornalista Gianluca Rossi e l’ex calciatore Fausto Pizzi (foto). Centrocampista, vestì la maglia nerazzurra tra 1990 e il 1992 con 55 presenze e 6 reti. In bacheca la Coppa Uefa del 1991. Per Pizzi anche un passato in maglia Reggiana: due stagioni in Serie C dal 2002 al 2004 con 28 presenze e 2 gol. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Venerdì all’agriturismo "il bove». Serata ’doblete’ per l’Inter Club. Ospiti Pizzi e il giornalista Rossi

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