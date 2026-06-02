Vaticano Montse guida i media della Chiesa | arriva laica al vertice

Una donna laica messicana è stata nominata a guidare i media della Chiesa cattolica. La professionista assumerà il ruolo di vertice nella gestione delle comunicazioni vaticane. La nomina riguarda il controllo e la strategia delle comunicazioni ufficiali della Chiesa. La sua nomina segna un cambiamento nelle modalità di gestione delle comunicazioni papali. La nuova responsabile avrà il compito di coordinare le attività mediatiche del Vaticano.

? Domande chiave Chi è la professionista messicana che prenderà il controllo dei media vaticani?. Come cambierà la strategia comunicativa del Papa con questa nuova nomina?. Quali competenze legali porterà Montse nel gestire il budget del Dicastero?. Perché questa scelta mira a influenzare i cattolici americani e Trump?.? In Breve Montse subentra a Paolo Ruffini dal 1 novembre 2026. Esperienza di 14 anni presso il Becket Fund per la libertà religiosa. 12 vittorie ottenute presso la Corte Suprema statunitense. Gestione di un budget superiore a qualsiasi altro dipartimento curiale. Leone XIV nomina la laica Montse a capo della comunicazione vaticana: una svolta strategica per il Dicastero. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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