Trieste più laica | numeri motivi e procedura per uscire dai registri della Chiesa

Nell’anno scolastico 20242025, Trieste si colloca come la quarta provincia italiana per la percentuale di studenti che non partecipano all’insegnamento della religione cattolica. La procedura per uscire dai registri della Chiesa prevede specifici passaggi amministrativi, che consentono agli alunni di essere iscritti a insegnamenti alternativi o di non essere iscritti a nessun insegnamento religioso. I numeri ufficiali mostrano una crescita di questa scelta rispetto agli anni precedenti.

Nell’anno scolastico 20242025 quella di Trieste era la quarta provincia italiana per percentuale di alunni non avvalentesi dell’insegnamento della religione cattolica. Il 36,31 per cento degli studenti e delle studentesse delle scuole di ogni ordine e grado aveva infatti optato – nel caso dei più piccoli, su decisione della famiglia – per attività alternative. Nella stessa area, nel 2024, i matrimoni religiosi sono stati il 18,8 per cento, contro l’81,2 per cento di quelli civili.Questi dati testimoniano senza dubbio una crescente disaffezione nei confronti della Chiesa e una diminuzione del numero dei fedeli. Questo fenomeno, tuttavia, non trova un riscontro proporzionale nella quantità di persone che scelgono di rinunciare formalmente al battesimo attraverso il cosiddetto “sbattezzo”. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Articoli correlati

Rifiuti, Topo (Pd): “Ok riduzione della sanzione alla Campania, ma ci sono condizioni per uscire dalla procedura d’infrazione entro il 2026”“La riduzione della penalità giornaliera applicata dalla Commissione europea alla Campania per la gestione dei rifiuti regionali, rappresenta un...

L'Ue: l'Italia non può uscire dalla procedura di infrazioneSecondo quanto si apprende, i dati sul Pil e sull’indebitamento delle amministrazioni pubbliche che l’Istat diffonderà a breve conterranno una...

Contenuti utili per approfondire Trieste più laica numeri motivi e...

Trieste più laica: numeri, motivi e procedura per uscire dai registri della ChiesaTrieste è tra le province italiane con più studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica e con una netta prevalenza di matrimoni civili. Eppure lo sbattezzo rimane poco p ... triesteprima.it

25 Novembre: Squadra mobile Trieste, più rispetto meno reatiLa cultura del rispetto è una componente fondamentale per prevenire la violenza di genere. Sono convinto che nel momento in cui ci sarà una crescita della cultura del rispetto in tutti noi, i numeri ... ansa.it