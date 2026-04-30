Cambio al vertice nel santuario del Lussari | arriva una nuova guida

Nel Santuario del Monte Lussari si annuncia un cambio alla guida, con una nomina ufficiale prevista nei prossimi giorni. Questo passaggio rappresenta un momento di transizione per il sito, uno dei luoghi più rappresentativi della regione. La nuova guida prenderà servizio dopo la formalizzazione della nomina, che sarà comunicata ufficialmente a breve. La gestione del santuario continuerà secondo le modalità stabilite dalle autorità competenti.

Un passaggio che segna una nuova fase per uno dei luoghi più simbolici del Friuli Venezia Giulia. Il Santuario del Monte Lussari si prepara a cambiare guida, con una nomina che sarà formalizzata nei prossimi giorni. Il nuovo rettore sarà don Ennio Gobbatto, sacerdote della diocesi di Udine.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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