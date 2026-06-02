A Vasto sono stati annunciati cinque laboratori gratuiti rivolti ai giovani, dedicati a musica, teatro e cinema. I corsi prevedono attività pratiche e coinvolgenti, con istruttori specializzati che condurranno le sessioni. Le iniziative si svolgeranno nelle prossime settimane e sono aperte a tutti i giovani interessati a sviluppare le proprie competenze artistiche. Sono state pubblicate le date e le modalità di iscrizione.

? Punti chiave Quali sono i cinque corsi gratuiti disponibili per i giovani?. Chi guiderà i workshop di musica, teatro e cinema?. Come ci si può iscrivere prima che i posti finiscano?. Quali comuni del distretto possono partecipare gratuitamente a queste attività?.? In Breve Partecipazione aperta ai giovani tra 14 e 35 anni del distretto n. 7. Attività dal 13 al 24 giugno presso lo Spazio Giovani in via Anelli 71. Esperti Angelo Marrone, Nicole Massanisso, Antonio Ligas e Giorgia Berardi guidano i workshop. Iscrizioni tramite Informagiovani al numero 351716 7589 o via email al Centro Berlinguer. Cinque laboratori gratuiti per i giovani di Vasto e del distretto: il progetto Abruzzo Giovani parte nelle prossime settimane. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vasto: 5 laboratori gratuiti tra musica, teatro e cinema per giovani

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