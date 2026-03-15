Tra aprile e giugno, a Cesena e Forlì, saranno organizzati laboratori teatrali gratuiti rivolti a giovani romagnoli tra i 14 e i 19 anni. Questi corsi mirano a offrire uno spazio di espressione e confronto per gli adolescenti che affrontano difficoltà emotive. Le iniziative sono aperte a tutti e si svolgeranno nelle rispettive città, senza costi o iscrizioni complicate.

Il teatro diventa prescrizione medica per la crisi emotiva dei giovani romagnoli. Tra aprile e giugno, Cesena e Forlì ospiteranno laboratori gratuiti per adolescenti dai 14 ai 19 anni. L’iniziativa Adolescena – Stare mira a trasformare l’ansia da social e la pressione scolastica in materiale creativo attraverso il palcoscenico. Il progetto è sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna e dall’Ausl Romagna, coinvolgendo servizi di neuropsichiatria dell’infanzia. Il palcoscenico come farmaco sociale. Nella realtà odierna, lo schermo del telefono ha sostituito il cortile come luogo di aggregazione, generando un isolamento che il teatro intende curare. I percorsi proposti non sono semplici corsi recitazione ma veri e propri spazi terapeutici dove le emozioni trovano voce. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Teatro come cura: laboratori gratuiti per giovani romagnoli

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