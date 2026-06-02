A tre giorni dal grande concerto di Vasco Rossi, la città di Ferrara si prepara alla grande affluenza di pubblico. Le scuole sono rimaste aperte, mentre si monitorano possibili disagi legati al flusso di visitatori e alla logistica dell’evento. Il Parco urbano si sta attrezzando per accogliere i concerti di venerdì e sabato, con interventi e misure di sicurezza in corso. La città si avvicina all’appuntamento con l’artista.

Ferrara, 2 giugno 2026 – Vasco, meno tre. L’ultimissima parte del countdown che ci porterà al doppio concerto – venerdì e sabato al Parco urbano – di Vasco Rossi, è ufficialmente entrata nel vivo. E l’organizzazione è ormai alle limature e dettagli finali. Il doppio evento sarà anche un’importante occasione per accogliere i visitatori e valorizzare il territorio. L’area pre-show e l’ingresso con servizi dedicati. Il Comune presidierà l’area pre-show e l’ingresso con servizi dedicati, pensati per assistere il pubblico e raccontare le eccellenze culturali, turistiche e di intrattenimento che la città ha da offrire. All’ingresso all’area evento di via Canapa, sarà posizionato l’Urp Mobile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vasco Rossi, meno 3 al maxi concerto: Ferrara pronta a trasformarsi in vetrina. Scuole aperte, occhio ai disagi

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