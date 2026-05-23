Una marea per Vasco | in 120mila al maxi concerto a Ferrara Le corriere andranno a prendere i turisti ai lidi

Circa 120.000 persone hanno partecipato al concerto di Vasco a Ferrara. Numerosi autobus sono stati utilizzati per trasportare i turisti dai lidi verso il centro città, facilitando l’afflusso di pubblico all’evento. Le corriere hanno anche accompagnato gli studenti alle gite scolastiche, svolgendo un ruolo importante nel trasporto locale. La partecipazione al concerto ha coinvolto un grande numero di persone, con un flusso di mezzi pubblici dedicato all’accoglienza e alla mobilità durante la giornata.

Ferrara, 23 maggio 2026 – Portano i bambini a scuola; con le corriere varcano i confini; sono sempre loro a prendere a bordo gli alunni per l’immancabile gita di classe. Imprese di trasporto, storie di famiglia, generazioni al volante. Adesso saranno ancora loro questa volta a far salire in carrozza, sulla corriera, gli sfegatati fan di Vasco Rossi che prenderanno d’assalto, il 5 e 6 giugno, il parco urbano, palco e luci fino al cielo. Sono attesi in 120mila al maxi concerto. https:www.ilrestodelcarlino.itriminiculturaaccampati-per-vasco-limportante-e-e050bace La flotta per i fan del rocker. “Sì, facciamo parte con le nostre navette della... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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