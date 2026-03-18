Il consiglio comunale di Trento ha deciso di mantenere Benito Mussolini come cittadino onorario, respingendo una delibera che chiedeva di revocare tale riconoscimento. La votazione si è conclusa con 28 preferenze favorevoli, due astenuti e dieci consiglieri che non hanno espresso voto. La decisione è stata presa durante la seduta di ieri sera.

Benito Mussolini rimane cittadino onorario di Trento. Il Consiglio comunale ha, infatti, respinto ieri sera una delibera con 28 voti favorevoli, ma due astenuti e dieci consiglieri che non hanno votato. È così mancata la maggioranza qualificata. Martedì sera, in una seduta insolitamente a porte chiuse, il consiglio comunale non ha trovato i quattro quinti dell’aula favorevoli alla revoca del titolo al Duce, come chiesto dalla maggioranza di governo di centrosinistra. Se Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia avevano già lasciato intendere che non avrebbero votato in sede di conferenza dei capigruppo, la coalizione è andata sotto. Il sindaco di centrosinistra invoca “il perimetro valoriale”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Benito Mussolini resta cittadino onorario: il consiglio comunale di Trento ha bocciato la “delibera ideologica”

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